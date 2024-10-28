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28 октября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Утвержден проект планировки производственной зоны Соколиная Гора, сообщил Сергей Собянин. На месте устаревших объектов возведут современный квартал: жилье для реновации, школу, детский сад и другую инфраструктуру.

"Сегодня в Москве из 236 проектов комплексного развития территории 97 уже находятся в стадии реализации. На участках планируется построить более 23,7 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Около половины площадей приходится на общественно-деловые и производственные объекты. Благодаря этим проектам в столице появится более 248 тысяч дополнительных рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

На станции "Крымская" началось строительство платформы и одного из вестибюлей. Чтобы работать в условиях сложной гидрогеологии, строители применили технологии водопонижения.

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