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28 октября, 21:30

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В Москве открылся фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

В Москве открылся фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

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Открытие международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" прошло в Москве. Это единственный российский проект фотографии дикой природы, который входит в тройку наиболее статусных фотоконкурсов в мире.

В этом году на фестивале используются цифровые и иммерсивные форматы, технологии дополненной реальности. Осмотр выставки сопровождают звуковые природные эффекты и приятные ароматические композиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоЕкатерина Фоменко
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