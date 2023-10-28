28 октября, 09:45Город
Департамент природопользования вычислил грузовики, которые сбрасывали строительный мусор
Инспекторы департамента природопользования помогли вычислить грузовики, которые сбрасывали строительный мусор на МКАД.
Определить номера машин и проследить их путь удалось благодаря камерам городского контроля.
Водителей оштрафовали на крупную сумму. Благодаря системе видеоаналитики, в городе раскрывается достаточно много преступлений. Сегодня в столице размещено около четырех тысяч камер.
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