Департамент природопользования вычислил грузовики, которые сбрасывали строительный мусор

Инспекторы департамента природопользования помогли вычислить грузовики, которые сбрасывали строительный мусор на МКАД.

Определить номера машин и проследить их путь удалось благодаря камерам городского контроля.

Водителей оштрафовали на крупную сумму. Благодаря системе видеоаналитики, в городе раскрывается достаточно много преступлений. Сегодня в столице размещено около четырех тысяч камер.

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