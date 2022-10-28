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Новый строящийся корпус Филатовской больницы сможет принимать до 300 пациентов в день

Новый строящийся корпус Филатовской больницы сможет принимать до 300 пациентов в день

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В Москве продолжается строительство нового корпуса Филатовской больницы. Там будет шесть операционных, противошоковый зал и современное диагностическое оборудование. В таком корпусе смогут принимать до 300 пациентов в день.

Площадь нового больничного корпуса – 15 тысяч квадратных метров. Его начали строить еще в 2020 году, в данный момент рабочие приступили к внутренней отделке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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