В ЦОДД предупредили о 8-балльных заторах в столице 28 октября

В ЦОДД сообщили, что трафик на дорогах Москвы в вечерний час пик составит 7–8 баллов. С помощью городских камер можно оценить текущую обстановку с движением.

На Садовой-Кудринской улице зафиксировано плотное движение автомобилей. Они едут с пониженной скоростью. Аналогичная ситуация и на Ярославском шоссе. Машины двигаются в плотном потоке как в центр города, так и в сторону области.

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