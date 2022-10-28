На севере столицы благоустроили набережную канала имени Москвы

Набережную канала имени Москвы и соседние территории благоустроили на севере столицы. Еще в начале года местным властям поставили задачи по программе "Мой район".

Нужно было сделать комфортную зону отдыха у воды, которая привлечет и родителей с детьми, и тех, кто любит заниматься спортом и проводить время на природе. В рамках благоустройства сделали детские площадки, пространство для воркаута и пляжного волейбола.

Всего за 11 лет в столице привели в порядок более 80 километров прибрежных территорий по масштабной программе благоустройства набережных, которая включает концепцию развития Москвы-реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.