Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:45

Город

На западе Москвы завершили реконструкцию автомобильного путепровода

На западе Москвы завершили реконструкцию автомобильного путепровода

"Утро": плотный поток сформировался на Ярославском шоссе

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 110 километров

"Утро": плотный поток образовался на ТТК

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

Реконструкция путепровода в составе ТПУ "Шелепиха" завершена в Москве

На западе Москвы реконструировали автомобильный путепровод. Он расположен над Шмитовским проездом в составе транспортно-пересадочного узла "Шелепиха".

Это большой транспортный хаб, который включает в себя одноименную станцию Большой кольцевой линии метро и платформу Московского центрального кольца. Чтобы в перспективе в этом районе не было серьезных заторов, и было решено построить эту эстакаду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика