На западе Москвы завершили реконструкцию автомобильного путепровода

На западе Москвы реконструировали автомобильный путепровод. Он расположен над Шмитовским проездом в составе транспортно-пересадочного узла "Шелепиха".

Это большой транспортный хаб, который включает в себя одноименную станцию Большой кольцевой линии метро и платформу Московского центрального кольца. Чтобы в перспективе в этом районе не было серьезных заторов, и было решено построить эту эстакаду.

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