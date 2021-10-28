Москвичам рассказали, какие объекты в городе останутся работать с 28 октября по 7 ноября

Больницы и поликлиники оказывают помощь в обычном режиме. Плановую помощь также не сокращали. Однако стоматологию можно посещать только по экстренным поводам.

В МФЦ посетителей принимают только для оформления свидетельств о смерти и для расторжения брака. Что касается учебных заведений, в детских садах открыты дежурные группы. Школьники на каникулах.

Аптеки, продуктовые, ярмарки открыты. Непродовольственные магазины не работают. Кроме того, будет открыт столичный зоопарк. Но крытые павильоны доступны не будут.

Закрыты также химчистки, дома быта, салоны красоты и фитнес-клубы. Строительные магазины и цветочные тоже временно не работают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

