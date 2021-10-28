Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Классовая борьба"

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Классовая борьба". В ней телезрители рассказывают, кто в эти нерабочие дни действительно отдыхает, а кто продолжает трудиться.

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