Москвичам напомнили о графике учреждений в период нерабочих дней

Жителям столицы напомнили о графике учреждений в период нерабочих дней. Так, ГИБДД продолжит работу, но по предварительной записи через Госулуги, а "Мои Документы" оставят открытыми 25 дежурных офисов. Можно будет получить услуги по регистрации смерти и расторжению брака.

Там же будут работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования. ЗАГСы закрывать не будут, но на церемонию не пустят гостей, а молодожены должны будут регистрироваться в масках.

Что касается образовательных учреждений, то в школах – каникулы. В детских садах должны открыть дежурные группы для детей, чьи родители остаются на работе. Студенты колледжей и вузов переходят на дистанционное обучение. Ветеринарные клиники примут по предварительной записи.