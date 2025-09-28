Специалисты отреставрировали два грота в усадьбе Кузьминки

Специалисты отреставрировали два грота XIX века в усадьбе Кузьминки. Они уже доступны для посетителей. Также восстановлен Арочный мост. На него вернули обновленные фигурные фонари и скульптуры грифонов.

Специалисты расчистили гроты, сделали гидроизоляцию, дренажную систему. Они привели в порядок кладку из кирпича, белого и дикого камня, а также обновили металлическое ограждение и отмостку.

