Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 22:30

Город

Специалисты отреставрировали два грота в усадьбе Кузьминки

Специалисты отреставрировали два грота в усадьбе Кузьминки

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего в приюте для животных пожара в Москве

Синоптик рассказал, как изменится погода зимой в России через 30 лет

Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет на Олимпийском Проспекте в Москве

Волонтеры помогут пострадавшим после пожара животным в московском приюте

Ночные заморозки ожидаются в Москве на следующей неделе

Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном началось в Москве

Два грота XIX века отреставрировали в усадьбе Кузьминки

Собянин: центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет

В усадьбе Кузьминки завершена реконструкция на двух гротах XIX века

Специалисты отреставрировали два грота XIX века в усадьбе Кузьминки. Они уже доступны для посетителей. Также восстановлен Арочный мост. На него вернули обновленные фигурные фонари и скульптуры грифонов.

Специалисты расчистили гроты, сделали гидроизоляцию, дренажную систему. Они привели в порядок кладку из кирпича, белого и дикого камня, а также обновили металлическое ограждение и отмостку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлександра БахтинаАртем СмахтинАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика