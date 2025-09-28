Специалисты промоют около 2 тыс инженерных сооружений в Москве к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в Москве. К ним относятся мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. При необходимости их отремонтируют.

Памятники и фонтаны моют вручную по особой технологии, с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для тоннелей и мостов применяют щелочные растворы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.