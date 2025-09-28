Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 09:15

Город

Специалисты промоют около 2 тыс инженерных сооружений в Москве к зиме

Специалисты промоют около 2 тыс инженерных сооружений в Москве к зиме

Температура достигнет 10 градусов днем 28 сентября

Второй день детского велофестиваля стартует в Москве

Финал спартакиады "Моспром" прошел в Москве 27 сентября

Тысячи байкеров закрыли мотосезон в Москве

Первые по-настоящему осенние выходные наступили в Москве

В Лужниках прошел открытый чемпионат по боевому развертыванию

Байкеры закрыли мотосезон в Москве

Первые "октябрьские" выходные наступили в Москве

На ВДНХ начался монтаж ледового катка

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в Москве. К ним относятся мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. При необходимости их отремонтируют.

Памятники и фонтаны моют вручную по особой технологии, с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для тоннелей и мостов применяют щелочные растворы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городЖКХвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика