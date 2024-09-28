28 сентября, 20:30Город
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 сентября
Крупная авария произошла на 12 километре внешней стороны МКАД. Автомобиль перевернулся на крышу. Сведений о пострадавших нет.
Московские сервисы аренды заблокировали более ста двадцати тысяч аккаунтов самокатчиков за последние полгода. Вместе с этим – для средств индивидуальной мобильности продолжают ужесточать правила и активно штрафовать водителей за нарушения.
В Москве прошла битва роботов. В чемпионате приняли участие 48 команд из России, Белоруси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая.
Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".