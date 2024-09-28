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Новости

Новости

28 сентября, 20:30

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 сентября

Рыбный рынок "Москва – на волне" открылся в Митине

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства завершился в Москве

Павильону "Умный город" на ВДНХ исполнилось восемь лет

"Актуальный репортаж": в Москве появляется все больше высотных зданий

Траншеи под цветы и деревья начали копать в парке "Москино"

На "ЦСКА Арене" проходит первый этап битвы роботов

В Москве открылся VII Большой Детский фестиваль

Ежегодный молодежный форум "Наследие" открылся в Москве

Собянин рассказал о продолжении работы по редевелопменту бывших промзон

Крупная авария произошла на 12 километре внешней стороны МКАД. Автомобиль перевернулся на крышу. Сведений о пострадавших нет.

Московские сервисы аренды заблокировали более ста двадцати тысяч аккаунтов самокатчиков за последние полгода. Вместе с этим – для средств индивидуальной мобильности продолжают ужесточать правила и активно штрафовать водителей за нарушения.

В Москве прошла битва роботов. В чемпионате приняли участие 48 команд из России, Белоруси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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