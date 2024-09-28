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28 сентября, 16:30

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Ежегодный молодежный форум "Наследие" открылся в Москве

Ежегодный молодежный форум "Наследие" открылся в Москве

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Ежегодный молодежный форум "Наследие" открылся в Москве. По традиции он начался со студенческого конкурса. Задача – представить проекты реставрации Дворца культуры завода "Серп и молот".

На церемонии открытия студенты узнали детали о здании и познакомились с кураторами. Главная идея форума состоит в не только реставрации памятников архитектуры, но и в их интеграции в современную жизнь городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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