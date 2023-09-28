В Кузьминках начали строить дом по программе реновации. Многоэтажный дом на улице Маршала Чуйкова планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом рассчитан на 319 квартир, большая часть из них – двухкомнатные. Там предусмотрели подземный паркинг, а также помещения под магазины и различные сервисы на первом этаже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.