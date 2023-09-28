28 сентября, 07:15Город
Риэлторы рассказали, где купить самые выгодные новостройки в ТиНАО
Московские риэлторы рассказали, где в ТИНАО можно купить самые выгодные новостройки. Наименьшая стоимость квадратного метра в районе Первомайское, Троицке и Филимонковском – 124, 167 и 196 тысяч рублей соответственно.
ТИНАО является лидером по числу сделок в новых домах. За первые восемь месяцев года там заключили почти 24% от общего числа договоров долевого участия.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.