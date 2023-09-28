Риэлторы рассказали, где купить самые выгодные новостройки в ТиНАО

Московские риэлторы рассказали, где в ТИНАО можно купить самые выгодные новостройки. Наименьшая стоимость квадратного метра в районе Первомайское, Троицке и Филимонковском – 124, 167 и 196 тысяч рублей соответственно.

ТИНАО является лидером по числу сделок в новых домах. За первые восемь месяцев года там заключили почти 24% от общего числа договоров долевого участия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.