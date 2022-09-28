Московские застройщики стали отказываться от продажи квартир с отделкой. Стоимость материалов и самих работ выросла на 50%. Теперь стало невыгодно продавать квартиры под ключ.

Получат ли те, кто заплатил за отремонтированные квартиры, обещанный результат? Можно ли сэкономить в таких условиях? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.