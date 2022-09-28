Сквер благоустроили вдоль улицы Академика Лисицына

Новое место для прогулок появилось у жителей Тимирязевского района столицы. По программе "Мой район" завершили благоустройство сквера вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской.

Всего благоустроили 12 гектаров с пешеходной зоной и новым освещением. Зимой на благоустроенной территории планируют заливать каток с искусственным льдом, откроют прокат и другие спортивные площадки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.