Сезон работы фонтанов в столице завершится 1 октября

В Москве завершается сезон фонтанов. Подачу воды прекратят уже в субботу, 1 октября. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Специалисты приведут в порядок сооружения. Комплексы со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят специальным конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду полностью демонтируют, а сухие закроют специальными экранами.

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