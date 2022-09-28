В столичных дворах продолжили вводить медленные зоны для электросамокатов

Во дворах жилых комплексов Москвы появляются медленные зоны для электросамокатов. Таких дворов в столице уже почти 50. Теперь там нельзя сильно разогнаться. С 07:00 и до полуночи можно ездить со скоростью не выше 15 километров в час.

Где конкретно ввели медленные зоны? Изменит ли нововведение ситуацию с аварийностью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.