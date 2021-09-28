Автоэксперт прокомментировал появление камер в столице, измеряющих шум

В Москве появилась первая камера, которая измеряет шум от машин. Ее установили в районе Чистых прудов. Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что подобные эксперименты не так давно проводились в Британии.

"У нас ничего подобного не было и то, что появятся здесь такие камеры, – это даже интересно и хотелось бы посмотреть, насколько корректно они работают. Нельзя вот так завтра включить эти камеры и сразу штрафовать", – сказал Моржаретто.

По его словам, должен пройти процесс одобрения высокого штрафа в Мосгордуме и Госдуме, а также достаточно серьезные бюрократические процедуры, связанные с сертификацией таких камер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24