Эксперты включили Москву в топ-5 лучших городов мира

Москва вошла в пятерку лучших городов мира. Рейтинг из ста мегаполисов публикует консалтинговая компания.

На первую строчку эксперты поставили Лондон, на втором месте – Париж, а на третьем – Нью-Йорк. Москва заняла четвертое место и обогнала Дубай, который оказался пятым.

Российская столица обошла и другие крупные мегаполисы. Например, Токио, Лос-Анджелес и Сингапур.

Эксперты оценивают привлекательность города по многим параметрам. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город," – подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Один из показателей рейтинга – привлекательность города для туристов. И Москва очень популярна даже в условиях пандемии коронавируса.

Только за первые шесть месяцев этого года столицу посетили более 13 миллионов туристов. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече с представителями гостиничной отрасли Москвы.

Мэр также поблагодарил отельеров за помощь с предоставлением мест проживания врачам во время пандемии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.