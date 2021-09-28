"Мегаполис технологий": водоснабжение

В Москве тщательно следят за безопасностью питьевой воды. Воду для столицы берут из рек и водохранилищ, которые расположены в Смоленской, Тверской и Московской областях.

Из реки вода попадает на водозаборные сооружения, где ее очищают от крупного мусора. Затем насосы качают воду на одну из четырех станций водоподготовки. Из Москвы-реки вода попадает на Рублевскую и Западную станции, из Волги — на Восточную и Северную.

Позже происходит генеральная очистка воды и насыщение ее озоном. Затем насыщенная озоном вода попадает в бассейны с гранулированным углем. Наконец воду обрабатывают безопасным для человека водным раствором гипохлорита натрия.

Весь процесс водоподготовки занимает от восьми до 12 часов. На каждом этапе воду оценивают по физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. После финальных проверок вода с четырех станций водоподготовки поступает на регулирующие узлы.