Москва вошла в пятерку лучших городов мира. Рейтинг из 100 мегаполисов публикует консалтинговая компания Resonance Consultancy.

Оценивается привлекательность города для туристов, комфортная среда для жителей, для работы и ведения бизнеса. На первую строчку эксперты поставили Лондон, а втором месте Париж, на третьем – Нью-Йорк.

Москва заняла четвертое место и обогнала Дубай, который оказался пятым. Российская столица обошла и другие крупные мегаполисы. Например, Токио, Лос-Анджелес и Сингапур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.