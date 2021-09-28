В ЦОДД прокомментировали установку новых камер в Москве

Шумных водителей заставят соблюдать тишину. В районе Чистых прудов появилась первая камера, которая измеряет шум от машин. Об этом заявили в ЦОДД.

Она работает в тестовом режиме. Как рассказали в ЦОДД, пока речи о штрафах не идет, так как камеры в первую очередь должны пройти сертификацию в Росстандарте.

Помимо этого, нужно утвердить методику измерения шума, а это может произойти только после изменения действующего законодательства.

Когда все это будет урегулировано, камеры могут устанавливать в местах, где больше всего жалоб на шум от машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.