В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 августа

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском и Ленинградском, а также Дмитровском шоссе, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность на дорогах составляет 2 балла. Днем из-за ремонтных работ локальные затруднения могут фиксироваться на пересечении улицы Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером затруднение ожидается на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут работы на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе и аварии на магистралях при выезде из города.

