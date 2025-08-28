Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 09:30

Город

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 августа

"Утро": скорость ветра в Москве составит 7 м/с 28 августа

"Гейзер" пробился из-под асфальта на улице Ляпидевского

Москвичи пожаловались на заезды мотоциклистов у станции метро "Филатов Луг"

Выставка "Городки – искусство побеждать" открылась в Финансовом университете

Пятая Московская неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября

Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году

316 детей родились в Москве 27 августа

Бесплатный мастер-класс по программированию для детей состоится на Новом Арбате 28 августа

Мастер-класс по бальным танцам пройдет в саду имени Баумана 28 августа

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском и Ленинградском, а также Дмитровском шоссе, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность на дорогах составляет 2 балла. Днем из-за ремонтных работ локальные затруднения могут фиксироваться на пересечении улицы Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером затруднение ожидается на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут работы на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика