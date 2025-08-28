Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Начинается строительство путепровода через пути МЦД-2 от улицы 8 Марта до улицы Приорова, сообщил Сергей Собянин. Новый путепровод соединит районы Савеловский и Аэропорт с Коптево. Для пешеходов в створе улицы Академика Ильюшина будет построен подземный переход к Тимирязевскому парку и МЦД-2.

"Покупая у города недвижимость в исторических зданиях, предприниматели получают возможность открывать кафе, магазины или другие виды бизнеса в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью. Только с начала этого года инвесторы привели в порядок 4 помещения в объектах культурного наследия площадью около 600 квадратных метров в центре, на юго-востоке и северо-востоке столицы", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проекты КРТ охватывают более чем 4,2 тысячи гектаров земли, из которых почти 1,7 тысячи отведут под благоустройство. В порядок приведут парки, аллеи и другие зеленые зоны для отдыха горожан.