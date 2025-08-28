Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Собянин: завершился второй этап создания кинопарка "Москино"

"Атмосфера": 20 градусов ожидается в Москве днем 28 августа

Жители и гости Москвы смогут посетить фестиваль городских видов спорта до 7 сентября

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в Москве утром 28 августа

Фестиваль городских видов спорта завершится в Москве 7 сентября

Юные гости форума "Москва 2030" смогут попробовать себя в строительстве

Обновленные павильоны для сотрудников ДПС начали устанавливать в Москве

До 16–18 градусов ожидается в столице вечером 27 августа

"Атмосфера": 11 градусов ожидается в Москве вечером 27 августа

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Начинается строительство путепровода через пути МЦД-2 от улицы 8 Марта до улицы Приорова, сообщил Сергей Собянин. Новый путепровод соединит районы Савеловский и Аэропорт с Коптево. Для пешеходов в створе улицы Академика Ильюшина будет построен подземный переход к Тимирязевскому парку и МЦД-2.

"Покупая у города недвижимость в исторических зданиях, предприниматели получают возможность открывать кафе, магазины или другие виды бизнеса в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью. Только с начала этого года инвесторы привели в порядок 4 помещения в объектах культурного наследия площадью около 600 квадратных метров в центре, на юго-востоке и северо-востоке столицы", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проекты КРТ охватывают более чем 4,2 тысячи гектаров земли, из которых почти 1,7 тысячи отведут под благоустройство. В порядок приведут парки, аллеи и другие зеленые зоны для отдыха горожан.

Читайте также
городтранспортстроительствоблагоустройствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика