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28 августа, 12:15

Город

Кинопоказы, спектакли, арт-инсталляции ждут москвичей в "Зарядье" на форуме "Москва 2030"

Кинопоказы, спектакли, арт-инсталляции ждут москвичей в "Зарядье" на форуме "Москва 2030"

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В рамках форума-фестиваля "Москва 2030. Территория будущего" в парке "Зарядье" представлена площадка "Культурный потенциал столицы". Гостей ждут модные показы, спектакли, просмотр кинолент, а также световые шоу.

В павильоне "Заповедное посольство" проходит Неделя финансовой грамотности, для посетителей организовано множество различных мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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