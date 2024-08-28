28 августа, 12:15Город
Кинопоказы, спектакли, арт-инсталляции ждут москвичей в "Зарядье" на форуме "Москва 2030"
В рамках форума-фестиваля "Москва 2030. Территория будущего" в парке "Зарядье" представлена площадка "Культурный потенциал столицы". Гостей ждут модные показы, спектакли, просмотр кинолент, а также световые шоу.
В павильоне "Заповедное посольство" проходит Неделя финансовой грамотности, для посетителей организовано множество различных мероприятий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.