Москвичам представили культурную афишу на 28 августа

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" проходит в столице до 8 сентября, он объединил более 500 городских площадок, где проводят культурные, спортивные и познавательные мероприятия.

28 августа с 10:00 до 14:00 в "Музеоне" пройдет мастер-класс по сбору травяного чая. Посетителям расскажут, какие травы сочетаются друг с другом, как правильно хранить уже получившийся сбор, а также как его заваривать.

А на территории инновационного центра "Сколково" проходит выставка "Портал. АРТ", на которой посетители смогут увидеть более 15 инсталляций лучших мировых художников на тему "Настоящее и будущее". Там представлены единорог, планета, метровая цепь ДНК, а изюминкой выставки стал космонавт высотой 12 метров, который держит в руках шар с зеркальной поверхностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.