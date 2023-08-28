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Новости

28 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

"Мой район. Навигатор": второй маршрут речных электротрамваев подготовят в столице

"СберМаркет" отметил свое десятилетие в "Музеоне"

Новости часа: новую школу на 1 100 мест открыли на месте бывшего Тушинского аэродрома

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Форум инноваций БРИКС организовали в "Зарядье" в рамках МУФ-2023

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Эксперты приняли участие в международном форуме инноваций БРИКС на МУФ-2023

Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Надвратную икону освятили на Спасской башне Кремля

Первый этап программы обновления столичных поликлиник завершается. Сегодня открыли еще 11 медучреждений. Девять из них прошли реконструкцию, теперь они соответствуют московскому стандарту. Две построили заново.

Этой осенью в Покровском-Стрешневе планируют открыть храм в честь святого князя Владимира. В будущем храме завершается монтаж иконостаса, обрамление, роспись алтаря.

Движение на салатовой ветке метро открыли досрочно. Поезда между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" курсируют уже с 5 утра.

В Москве на данный момент благоустраивают 10 пространств у воды. Закончили работы уже на 40 объектах.

В "Музеоне" состоялся фестиваль с участием российских звезд. Так СберМаркет отметил свое десятилетие. Праздник посетили более 21 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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