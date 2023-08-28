Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Первый этап программы обновления столичных поликлиник завершается. Сегодня открыли еще 11 медучреждений. Девять из них прошли реконструкцию, теперь они соответствуют московскому стандарту. Две построили заново.

Этой осенью в Покровском-Стрешневе планируют открыть храм в честь святого князя Владимира. В будущем храме завершается монтаж иконостаса, обрамление, роспись алтаря.

Движение на салатовой ветке метро открыли досрочно. Поезда между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" курсируют уже с 5 утра.

В Москве на данный момент благоустраивают 10 пространств у воды. Закончили работы уже на 40 объектах.

В "Музеоне" состоялся фестиваль с участием российских звезд. Так СберМаркет отметил свое десятилетие. Праздник посетили более 21 тысячи человек.

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