Эксперты приняли участие в международном форуме инноваций БРИКС на МУФ-2023

На площадке Московского урбанфорума в "Зарядье" собрались ведущие эксперты в сфере современных технологий и бизнеса из десятков стран. Там прошел второй день международного форума инноваций БРИКС.

Отмечается, что посетители МУФ-2023 могут попасть на лекции о российском IT-рынке, востребованных творческих профессиях и экологии. Посетить лекции, выставки мастер-классы и многое другое можно до 10 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.