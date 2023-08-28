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Новости

28 августа, 18:45

Город

Эксперты приняли участие в международном форуме инноваций БРИКС на МУФ-2023

Эксперты приняли участие в международном форуме инноваций БРИКС на МУФ-2023

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Международный форум инноваций БРИКС организовали в рамках МУФ-2023

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

На площадке Московского урбанфорума в "Зарядье" собрались ведущие эксперты в сфере современных технологий и бизнеса из десятков стран. Там прошел второй день международного форума инноваций БРИКС.

Отмечается, что посетители МУФ-2023 могут попасть на лекции о российском IT-рынке, востребованных творческих профессиях и экологии. Посетить лекции, выставки мастер-классы и многое другое можно до 10 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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