В районе Митина очевидцы заметили лося

В районе Митина москвичи заметили лося. Кадры появились в телеграм-каналах.

Очевидцы, сообщают, что видели животное рядом с автобусной остановкой "8-ой микрорайон Митина". И, судя по всему, оказавшись в жилой зоне, лось был сильно перепуган.

На кадрах видно, что животное то растерянно бродило по проезжей части, то, наоборот, металось в поисках дороги до привычного места обитания.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.