Третий день фестиваля "Спасская башня" завершился в Москве

Позади – первые три дня фестиваля "Спасская башня". В воскресенье, 28 августа, завершился третий день торжественного мероприятия.

Каждый вечер зрители могут наблюдать красочные шоу на главной площади столицы. И, конечно, традиционный праздничный салют.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.