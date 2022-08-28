Третий день фестиваля "Спасская башня" подходит к концу

Подходит к концу третий день фестиваля "Спасская башня". Выступления коллективов продлятся еще неделю.

Традиционно каждый вечер зрителей ждут красочные шоу на Красной площади. Стоимость билетов для зрителей начинается от 1,5 тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.