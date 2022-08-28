В Москве продолжается фестиваль "Спасская башня"

В Москве проходит фестиваль "Спасская башня". Оркестры из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Тайланда и Египта выступили в парках и на территориях трех столичных вокзалов. Для многих москвичей это оказалось сюрпризом.

Как горожане воспринимают такие концерты? Об этом в эфире – телеканала Москва 24.

