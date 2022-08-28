Новости последнего часа: аэрацию воздуха проводят в Москве из-за жары

Городские службы Москвы проводят аэрацию и поливают дороги из-за жары, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Жара уйдет из Москвы в последний день лета, рассказали в Гидрометцентре России.

Районы Лефортово и Соколиная Гора соединит новая эстакада, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

