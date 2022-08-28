Новости последнего часа: районы Лефортово и Соколиная Гора соединит новая эстакада

Синоптики зафиксировали дым на 10 метеостанциях столичного региона утром воскресенья.

Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей, сообщает центр погоды "Фобос".

Районы Лефортово и Соколиная Гора соединит новая эстакада, рассказали в Москомархитектуры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

