В Зеленограде продолжается создание нового общественного пространства

В Зеленограде создают новое общественное пространство. Благоустройство проходит в районе Савелки на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда.

Там приводят в порядок дорожки, ведущие к Никольскому храму, а также площадку возле памятника воинам Красной Армии. На месте, где когда-то была платная автостоянка, сделают бесплатную перехватывающую парковку с удобным въездом со стороны Никольского проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

