Роспотребнадзор опечатал "Чайхону" в Марьинском пассаже

Роспотребнадзор опечатал кафе в торговом центре "Марьинский пассаж". По данным ведомства, в этой "Чайхоне" не соблюдались антиковидные требования.

Владельцы заведения не смогли предоставить данные о вакцинации сотрудников. Специалисты выявили еще ряд грубых нарушении. В помещениях ресторана отсутствовали бактерицидные лампы, не проводилась дезинфекция и давно не было генеральной уборки. Все материалы, собранные в ходе проверки, будут переданы в суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.