Московские дороги и тротуары промыли перед осенним сезоном. Также обработали парковки, дворы и общественные пространства. Труднодоступные для техники места вымыли вручную.

В уборке используют специальный шампунь, который нужен для того, чтобы справиться со сложными загрязнениями – мазутными и масляными пятнами. Шампунь совершенно безопасен, полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После использования этого средства дороги моют повторно, уже обычной водой.

До наступления холодов такие уборки пройдут еще несколько раз.