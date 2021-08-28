Сотрудники столичной ГИБДД провели рейд по выявлению нетрезвых водителей. В ГИБДД также обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники ДПС готовы предпринять все оперативные меры реагирования на такие сообщения

Кроме того, ГИБДД Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии.