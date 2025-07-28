Москвичам и туристам рассказали, чем можно заняться на площадках "Лета в Москве"

На Манежной площади в рамках проекта "Лето в Москве" проходит фестиваль вьетнамской культуры. Там жители и гости столицы могут, например, сделать игрушки из рисового теста, познакомиться с живописью и национальными костюмами страны.

Также на Болотной площади расположился роллердром под открытым небом, фотозона и лежаки. Тем временем гости павильона "Зеленый маркет" могут приобрести товары московского производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.