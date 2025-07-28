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28 июля, 14:30

Город

Москвичам и туристам рассказали, чем можно заняться на площадках "Лета в Москве"

Москвичам и туристам рассказали, чем можно заняться на площадках "Лета в Москве"

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На Манежной площади в рамках проекта "Лето в Москве" проходит фестиваль вьетнамской культуры. Там жители и гости столицы могут, например, сделать игрушки из рисового теста, познакомиться с живописью и национальными костюмами страны.

Также на Болотной площади расположился роллердром под открытым небом, фотозона и лежаки. Тем временем гости павильона "Зеленый маркет" могут приобрести товары московского производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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