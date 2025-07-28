В Гостином Дворе откроется площадка, посвященная социальной сфере столицы

В Гостином Дворе 31 июля откроется интеллектуально-выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выставка пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Она посвящена взаимодействию человека с городом. В центре экспозиции расположен символ бесконечности, который олицетворяет непрерывное развитие человека, и четыре жизненные ценности – любовь, здоровье, знания и технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.