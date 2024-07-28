Новости часа: в девяти районах на севере Москвы реализуют 11 проектов КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В девяти районах на севере Москвы реализуют 11 проектов комплексного развития территорий, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве очистили 130 инженерных сооружений, в том числе исторические мосты, передает комплекс городского хозяйства.

На следующей неделе в столицу придут дожди и похолодание до плюс 20 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.