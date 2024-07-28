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Новости

28 июля, 23:45

Город

Новости часа: в девяти районах на севере Москвы реализуют 11 проектов КРТ

Новости часа: в девяти районах на севере Москвы реализуют 11 проектов КРТ

Московский зоопарк показал свежие кадры с участием панды Катюши

Новости часа: более 70 домов по реновации подключат к электросетям до конца года в столице

В амфитеатре на Покровском бульваре поставили пьесу "Смешной человек"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июля

7 площадок задействованы на фестивале "Театральный бульвар"

Новости часа: в Москве переоснастят 439 мастерских и лабораторий в колледжах

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартует 1 августа

Собянин: 55 новых мастерских и лабораторий открыто с начала года в колледжах Москвы

Собянин: Москва является лидером по созданию комфортной городской среды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В девяти районах на севере Москвы реализуют 11 проектов комплексного развития территорий, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве очистили 130 инженерных сооружений, в том числе исторические мосты, передает комплекс городского хозяйства.

На следующей неделе в столицу придут дожди и похолодание до плюс 20 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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городвидеоДарья Крамарова
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