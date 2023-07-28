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28 июля, 23:00

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Транспортная выставка пройдет в рамках Московского урбанистического форума

Транспортная выставка пройдет в рамках Московского урбанистического форума

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В Москве продолжается подготовка к Московскому урбанистическому форуму, который пройдет с 1 августа по 10 сентября. Впервые его площадками станут сразу четыре городских пространства, среди которых парк "Зарядье", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный Двор.

На Манеже пройдет масштабная транспортная выставка. Некоторые экспонаты москвичи могут увидеть уже в данный момент. Например, перед выставочным залом установили поезда "Иволга 3.0" и "Москва-2020". Во время форума все желающие смогут зайти в вагоны и оценить, как модернизировали столичный рельсовый транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городвидеоМаксим Селиков
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