Столичная трасса Мамыри – Пенино – Шарапово готова на 45%

Новая трасса Мамыри – Пенино – Шарапово построена на 45%. Скоростная дорога свяжет поселок Мосрентген с федеральной трассой М-3, разгрузив Калужское шоссе.

Благодаря появлению новой дороги улучшится транспортная доступность многих московских районов и поселений. Подробнее о том, когда запланировано открытие, – в эфире телеканала Москва 24.



Это улучшит транспортную доступность многих московских районов и поселений. Когда запланировано открытие - расскажет Алена Суббота.

хрон 2-58

((Рябинкина))

(( ГЕО: Новорижское шоссе ))

(( ЗК )) Пока тучи отступили, нельзя терять ни минуты. В короткие перерывы между затяжными дождями строители продолжают работы на Новомихайловском шоссе. Новая дорога «Мамыри - Пенино - Шарапово» откроется уже в 2024 году.

(( УБРАТЬ ГЕО ))

(( ЦИТАТА СОБЯНИН ))

Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, она готова на 45 процентов. И протянется от улицы Адмирала Корнилова в поселок Мосрентген до федеральной трассы М-3.

(( СБОЙКА ))

+++ Я Считаю хорошо развивается . Строятся дороги. Ну меня пока все устраивает.

+++ Ну у нас пробка с Калужского шоссе, если будет альтернативный выезд то тогда думаю сработает

+++ Наверное, разгрузит, потому что Мамыри - это там из-за фудсити, из-за рынков, там всегда проблема, например проехать на тёплый стан на автобусе или на чем-то всегда проблемы.

(( ГРАФИКА КАРТА ДОРОГИ ))

Новая трасса соединит улицу Адмирала Корнилова, Филатовское шоссе, улицу Летовского ополчения и шоссе РакИтки. Для пересечения с двумя последними построят путепровОды тоннельного типа. Как отмечают автоэксперты, - дорога значительно снизит нагрузку на соседние магистрали.

(( СХ ДМИТРИЙ ЗОЛОТОВ, автоэксперт ))

00:18 Основные два направления это Калужское и Киевское шоссе, которые идут параллельно друг к другу. Но самое основное - это разгрузиться Калужское шоссе, потому что до Троицка там очень много светофоров, очень много населенных пунктов, и там постоянно пробки. Плюс дорога достаточно узкая. 00:40

(( ГРАФИКА ТРАСНПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ))

Запуск дороги от Мамырей до Шарапова улучшит транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов. Среди них поселок Мосрентген, деревни Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино.

(( СНХ Андрей Борисов - ведущий эксперт Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ ))

2:39 Путем строительства этой дороги, город балансирует интересы, с одной стороны, тех людей, которые не могут без автомобиля, и им все равно потребуется структура для того, чтобы проехать по назначению, но, с другой стороны, дают возможность тем людям, которые пользуются системой общественного транспорта, продолжают ею пользоваться и чтобы уровень обслуживания на наземном городском пассажирском транспорте в Новой Москве соответственно повышался 3:07

(( ЗК )) Проезжая часть дороги будет состоять из четырех полос - по две в каждую сторону. Вдоль трассы установят освещение и светофоры, а в местах жилой застройки оборудуют шумозащитные экраны. Строительство новых дорог и развязок - приоритетное направление развития Новой Москвы.

(( ГРАФИКА ДОРОГИ ТИНАО ))

С 2012 года в ТиНАО построили больше 360 километров автодорог. За счет этого плотность движения снизилась на 20 процентов. А - улично-дорожной сети, напротив, увеличилась на 50%. Уже в этом году новое шоссе длиной 17 километров свяжет Щербинку и Троицк. Открыть его планируют в начале сентября.

(( ЗК )) Всего же до конца 2024 года в Троицком и Новомосковском округах планируют ввести в эксплуатацию еще 70 километров автомобильных дорог.

Алена Суббота, Александра Варакутенко, Евгений Шульга, Анна Рынза, Москва 24.