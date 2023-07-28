Новости часа: 300 бригад и порядка 290 единиц техники дежурят в столице 28 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники. Об этом сообщили в ГУП "Мосводосток".

Украинские войска выпустили по Донецку 31 снаряд натовского калибра 28 июля. Об этом заявили власти ДНР.

Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы в Москве выполнено на 80%. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.