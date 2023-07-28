Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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13:30

Происшествия

Новости часа: 300 бригад и порядка 290 единиц техники дежурят в столице 28 июля

Новости часа: 300 бригад и порядка 290 единиц техники дежурят в столице 28 июля

Собянин: столичные музеи и выставочные залы с начала года посетили более 6 млн человек

Новости часа: еще до 25 мм осадков может выпасть в столице до вечера 28 июля

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали об особенностях пляжного волейбола

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Новости часа: в Кремле оценили возможность урегулирования конфликта на Украине

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники. Об этом сообщили в ГУП "Мосводосток".

Украинские войска выпустили по Донецку 31 снаряд натовского калибра 28 июля. Об этом заявили власти ДНР.

Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы в Москве выполнено на 80%. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

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