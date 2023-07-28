Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Движение транспорта затруднено на шоссе Энтузиастов из-за ДТП

Движение транспорта затруднено на шоссе Энтузиастов из-за ДТП

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По прогнозам Центра организации дорожного движения, дорожный трафик увеличится до 6 баллов в столице вечером 28 июля. Затруднения ожидаются в центре города: на Садовом, Третьем транспортном кольце и на МКАД.

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Отмечается, что на трафик могут повлиять погода и ДТП. Например, движение транспорта затруднено на шоссе Энтузиастов из-за аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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