Десятки мероприятий запланировали в рамках выставки "Город для каждого" в Москве. Она пройдет с 1 по 21 августа в "Манеже". Гости увидят трансформацию столицы за последние 10 лет и лучшие городские проекты.

Центральную часть экспозиции оформят как берег Москвы-реки. Там можно будет посмотреть новые мосты и обновленные набережные. Интерактивные стенды покажут, как поменялись дороги, метро, транспорт, детские площадки, спортивные кластеры, научные центры, больницы и музеи города.

Для детей проведут мастер-классы от Музея Москвы и ГЭС-2, образовательные мини-курсы по дизайну, архитектуре и урбанистике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.