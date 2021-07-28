Родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн еще в трех больницах Москвы

Родители младенцев, попавших после рождения в реанимацию, смогут следить за ними с помощью камер. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специальные системы видеонаблюдения появились еще в трех городских больницах – в инфекционной клинической больнице №2, Морозовской детской больнице и роддоме больницы № 15 имени Филатова.

Пилотный проект по организации видеонаблюдения за кроватками новорожденных малышей был запущен в прошлом году. Он позволяет родителям в любой момент с помощью смартфона посмотреть, как дела у их малыша, если он находится в неонатологическом или реанимационном отделении больницы.

Индивидуальную временную ссылку на видеотрансляцию родители получают по электронной почте. При этом запись изображения не ведется, посмотреть его можно только онлайн. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.