Родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн еще в трех больницах Москвы

10:00
Родители младенцев, попавших после рождения в реанимацию, смогут следить за ними с помощью камер. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Специальные системы видеонаблюдения появились еще в трех городских больницах – в инфекционной клинической больнице №2, Морозовской детской больнице и роддоме больницы № 15 имени Филатова.
Пилотный проект по организации видеонаблюдения за кроватками новорожденных малышей был запущен в прошлом году. Он позволяет родителям в любой момент с помощью смартфона посмотреть, как дела у их малыша, если он находится в неонатологическом или реанимационном отделении больницы.
Индивидуальную временную ссылку на видеотрансляцию родители получают по электронной почте. При этом запись изображения не ведется, посмотреть его можно только онлайн. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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